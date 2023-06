Shanghai Electric von World Brand Lab zu einer der 500 wertvollsten Marken in China ernannt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Shanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) ("dasUnternehmen") wurde laut einer jährlich veröffentlichten Liste des World BrandLab, einem weltweit führenden Forschungsinstitut, das sich auf digitalesMarketing und Markenbewertung spezialisiert hat, als eine der 500 wertvollstenMarken von China genannt. Der Bericht für 2023, der den Markenstatus vonUnternehmen anhand ihrer Finanzdaten, ihrer Markenstärke und ihresVerbraucherverhaltens bemisst, zeigt, dass Shanghai Electric mit einemMarkenwert von 172,58 Milliarden RMB (23,99 Milliarden US-Dollar) den 48. Platzbelegt, womit es das Unternehmen im 7. Jahr in Folge unter die Top 50 geschaffthat."Die Platzierung bestätigt erneut das Engagement von Shanghai Electric fürtechnologische Innovation als Eckpfeiler des Unternehmens. Wir betrachten dieInnovation als treibende Kraft hinter unserer schnellen Entwicklung und stärkenunsere Wettbewerbsfähigkeit als umweltorientiertes Unternehmen, während wirtechnologische Durchbrüche erforschen, um China und andere Länder in die Lage zuversetzen, die Ziele zur CO2-Einsparung zu erreichen. Gleichzeitig stellen wirOffenheit und die Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil in den Mittelpunktunserer Geschäftsstrategie, da wir uns bemühen, unseren Partnern einen Mehrwertzu bieten und die globale industrielle Entwicklung zu beschleunigen", sagte LiuPing, Präsident bei Shanghai Electric."Während wir bestrebt sind, die Innovation von Chinas High-End-Industrievoranzutreiben, hat sich Shanghai Electric als ein wichtiger Akteur auf derglobalen Bühne etabliert. In den letzten Jahren haben wir im Rahmen derInitiative 'Belt and Road' an über 100 Produkten der Energietechnik mitgewirkt,wobei wir effektive und effiziente Konstruktions- und Managementmodelleerforschen und wichtige Erfahrungen sammeln konnten, die unser Fachwissenverfeinern und uns zu branchenführenden Lösungen verhelfen", fügte er hinzu.Nutzung umweltfreundlicher Innovationen zur Dekarbonisierung der IndustrienShanghai Electric ist führend bei der Förderung eines nachhaltigen Wachstums fürden Energie- und Industriesektor und engagiert sich dafür, die Entwicklung neuerEnergiesysteme und kohlenstofffreier Industrieparks voranzutreiben, mit demZiel, seinen Kunden und Partnern bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen zuhelfen. Darüber hinaus erweitert und diversifiziert Shanghai Electric seineLösungsportfolios aktiv und unterstützt Partner bei ihrem Übergang zuumweltfreundlicheren Energiequellen.In Partnerschaft mit der Stadtregierung von Nantong hat Shanghai Electric dasUnternehmen Hengxi Photovoltaic Technology Co., Ltd als Sprungbrett etabliert,