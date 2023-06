Arasan fördert die Konformität seiner I3C IP bei seiner Teilnahme an der I3C Interop auf der MIPI-Mitgliederversammlung

Arasan Chip Systems kündigt seine Teilnahme am MIPI I3C Interoperabilitäts-Workshop auf der MIPI-Mitgliederversammlung mit seiner I3C Host IP und seiner I3C Device IP an

SAN JOSÉ, Kalifornien, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems kündigt seine Teilnahme am I3C Interoperabilitäts-Workshop bei der MIPI-Mitgliederversammlung in San José an. Arasan wird sein I3C Host IP und sein I3C Device IP mit anderen Teilnehmern testen. Arasan nimmt regelmäßig an den MIPI I3C Interoperabilitäts-Workshops teil, so auch an früheren Sessions in Seoul, Südkorea, und Bangalore, Indien. Unsere Teilnahme gewährleistet nicht nur die Compliance unserer I3C Host und Device IP, sondern fördert auch den I3C-Standard durch Interoperabilität und Konformität unter den Anbietern.