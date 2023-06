Die QS World University Rankings 2024 zeigen, dass deutsche Hochschulen durch kooperative Forschung an der Spitze stehen, dass Österreichs Hochschulen durch ihre Vielfalt an Studierenden und Lehrenden hervorstechen und dass die ETH Zürich ihre Position als Europas beste Universität festigt.

Zur Feier des zwanzigjährigen Bestehens des Rankings und um der zunehmenden Datenverfügbarkeit und den veränderten Prioritäten der Studierenden und der Gesellschaft im Allgemeinen in den letzten zwei Jahrzehnten Rechnung zu tragen, hat QS die größte methodische Verbesserung seit seiner Gründung vorgenommen und drei neue Indikatoren eingeführt: Sustainability, Employer Outcomes und International Research Network. Außerdem wurde die Gewichtung einiger bestehender Indikatoren angepasst, nämlich Academic Reputation, Employer Reputation und Student Faculty Ratio.

Die vollständige methodische Aufschlüsselung der QS World University Rankings finden Sie hier .

Ben Sowter, Senior Vice President von QS, sagt: „Die QS World University Rankings 2024 stellen einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Rankings dar und markieren die bedeutendste Innovation im methodischen Paradigma seit seiner Einführung vor zwei Jahrzehnten. Mehr denn je orientiert sich das Ranking an den Prioritäten der Generation Z und der Alphas und bietet den Hochschulen eine einzigartige Möglichkeit, ihre Leistungen in Bereichen zu bewerten, die für die Gestaltung einer besseren Zukunft für die kommenden Generationen von entscheidender Bedeutung sind."

Deutschland

Die deutschen Einrichtungen machen dank einer stark kooperativen Forschungsagenda und einer großen Zahl internationaler Dozenten erhebliche Fortschritte in den Rankings. Die führende Universität, die Technische Universität München, steigt in der Rangliste weiter auf und festigt ihren Platz unter den 50 besten Universitäten der Welt.

Zusammenfassung: Deutschland

Gesamtverbesserung: mehr Institute steigen auf als ab

Hoher Bekanntheitsgrad bei internationalen Arbeitgebern

Intensive internationale Zusammenarbeit

Hohe Wertschätzung unter Akademikern weltweit

Schwierigkeiten bei der Bewertung der Beschäftigung, sowohl in Bezug auf das Ansehen als auch auf die Karriereaussichten

QS World University Rankings 2024: Deutsche Hochschulen in den Top 300 der Welt 2024 Rang 2022 Rang Einrichtung 37 49 Technische Universität München 54 59 Ludwig-Maximilians-Universität München 87 65 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 98 118 Freie Universität Berlin 106 147 RWTH Aachen Universität 119 141 KIT, Karlsruher Institut für Technologie 120 131 Humboldt-Universität zu Berlin 154 158 Technische Universität Berlin (TU Berlin) 192 189 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 205 228 Universität Hamburg 213 169 Eberhard Karls Universität Tübingen 229 340 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 232 215 Universität Göttingen 239 201 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 246 200 Technische Universität Dresden 246 275 Technische Universität Darmstadt 268 335 Universität zu Köln QS Quacquarelli Symonds 2004-2023 www.TopUniversities.com



Auf der Ebene der Indikatoren schneiden die deutschen Hochschulen im International Research Network das das Niveau der grenzüberschreitenden Forschung einer Hochschule bewertet, hervorragend ab. Die größte Verbesserung ist bei der Employer Reputation zu verzeichnen, die auf der Expertenmeinung von 98.000 internationalen Arbeitgebern beruht. Dennoch schneidet Deutschland beim neuen QS-Indikator Employer Outcomes etwas schlechter ab und erreicht im Durchschnitt die niedrigste Punktzahl. Dieser Indikator bewertet die Beschäftigungsfähigkeit und die Karriereaussichten von Hochschulabsolventen.

Deutschland Leistungsübersicht nach Indikatoren Indikator 2023 Gewichtung 2024 Gewichtung Aufsteiger Absteiger Gleich Durchschnittliche Punktzahl Academic Reputation (Akademischer Ruf) 40 % 30 % 10 35 1 29.05 Employer Reputation (Ruf unter Arbeitgebers) 10 % 15 % 34 11 1 24.27 Faculty Student Ratio (Verhältnis zwischen Fakultät und Studenten) 20 % 10 % 21 25 0 39.13 Citations per Faculty (Zitate pro Fakultät) 20 % 20 % 23 23 0 33.01 International Faculty Ratio (Internationaler Anteil der Fakultät) 5 % 5 % 12 26 0 44.87 International Student Ratio (Anteil der internationalen Studenten) 5 % 5 % 13 32 1 30.69 International Research Network (Internationales Forschungsnetzwerk) K.A. 5 %





54.19 Employer Outcomes (Beschäftigungsergebnisse) K.A. 5 %





16.95 Sustainability (Nachhaltigkeit) K.A. 5 %





29.64



Sowter sagt: „Deutschland ist unter den Akademikern weltweit bekannt und verfügt über reichhaltige Ressourcen. Die kollaborative Forschungsagenda und der internationale Lehrkörper tragen zu seinem bedeutenden Fortschritt im QS World University Rankings 2024 bei. Allerdings hinkt es seinen globalen Konkurrenten bei der Generierung von hochwirksamer Forschung hinterher, was einen wissenschaftlichen Fokus auf relevante aktuelle Herausforderungen als Weg zur Verbesserung hervorhebt."

Er fügt hinzu: „Ein Bereich, der in dieser Ausgabe des Rankings besonders hervorgehoben wird, sind die Herausforderungen Deutschlands in Bezug auf die Beschäftigungsfähigkeit, sowohl was seinen Ruf als auch die Karriereergebnisse seiner Absolventen betrifft. Die Entwicklung von Partnerschaften mit der Industrie, qualitativ hochwertige Lernerfahrungen und die Betonung der Berufsvorbereitung in den Lehrplänen könnten dazu beitragen, dieses Defizit zu beheben."

Schweiz

Die ETH Zürich steigt weiter in die obersten Ränge der weltweiten Spitzenforschung auf und stärkt ihre Position als Europas führende Hochschule. Dank ihres ausgezeichneten akademischen Rufs, der durch eine außergewöhnlich hochwertige Forschung untermauert wird, klettert sie weltweit auf den siebten Platz. Dieser Trend zeigt sich in allen Schweizer Institutionen, die einige der weltweit bedeutendsten Forschungsarbeiten hervorbringen.

Zusammenfassung: Schweiz

Leichter Gesamtrückgang: Mehr Rückgänge als Gewinne

Produzent von Weltklasse-Forschung

Äußerst attraktiv für Talente aus Übersee

Probleme bei den Reputationsindikatoren

Starke Zusammenarbeit bei der grenzüberschreitenden Forschung

ETH Zürich stärkt ihre Position als beste Hochschule Kontinentaleuropas

QS World University Rankings 2024: Schweizer Universitäten im Ranking 2024 Rang 2023 Rang Einrichtung 7 9 ETH Zürich - Eidgenössische Technische Hochschule 36 16= EPFL 91 83= Universität Zürich 124 136 Universität Basel 126 120 Universität Bern 128 125= Universität Genf 220 203= Universität Lausanne 328 240= USI - Università della Svizzera italiana 436 501-510 Universität St.Gallen (HSG) 563 571-580 Universität Fribourg



Auf der Ebene der Indikatoren schneiden die Schweizer Hochschulen am besten bei der International Faculty Ratio ab. Interessanterweise scheint es der Schweiz schwer zu fallen, ihre akademische Qualität in Ansehen bei internationalen Arbeitgebern umzumünzen, da sie im QS-Indikator Employer Reputation die niedrigste Durchschnittsnote erzielt.

Leistungsübersicht der Schweiz nach Indikatoren Indikator 2023 Gewichtung 2024 Gewichtung Aufsteiger Absteiger Gleich Durchschnittliche Punktzahl Academic Reputation (Akademischer Ruf) 40 % 30 % 1 9 0 36.95 Employer Reputation (Ruf unter Arbeitgebers) 10 % 15 % 0 10 0 25.86 Faculty Student Ratio (Verhältnis zwischen Fakultät und Studenten) 20 % 10 % 2 8 0 53.94 Citations per Faculty (Zitate pro Fakultät) 20 % 20 % 4 5 1 70.31 International Faculty Ratio (Internationaler Anteil der Fakultät) 5 % 5 % 1 8 1 99.99 International Student Ratio (Anteil der internationalen Studenten) 5 % 5 % 1 9 0 75.48 International Research Network (Internationales Forschungsnetzwerk) K.A. 5 %





51.22 Employer Outcomes (Beschäftigungsergebnisse) K.A. 5 %





42.29 Sustainability (Nachhaltigkeit) K.A. 5 %





48.76



Sowter sagt: „Die Schweizer Institutionen verfügen nach wie vor über ein Bildungssystem von Weltrang und tragen mit ihrer außergewöhnlich einflussreichen, in hochrangigen Fachzeitschriften veröffentlichten Forschung maßgeblich zum weltweiten Streben nach Wissen bei. Ihre Fähigkeit, eine außerordentlich vielfältige Gruppe von Dozenten anzuziehen und die Zusammenarbeit zu fördern, festigt ihre Position als globale Forschungsmacht".

Er fügt hinzu: „Der leichte Gesamtrückgang der Schweiz scheint auf die Schwierigkeiten zurückzuführen zu sein, ihre offensichtliche Qualität in der Welt und insbesondere auf dem Arbeitsmarkt zu verbreiten, wie der Rückgang der Arbeitgeberreputation und in geringerem Maße der akademischen Reputation zeigt. Glücklicherweise sind die Berufsaussichten für Hochschulabsolventen nach wie vor gut, und das Land sollte versuchen, diese weiter zu verbessern, indem es Partnerschaften mit der Industrie pflegt, um seinen Ruf konsequent zu verbessern."

Österreich

Die Universität Wien steigt in den Rankings dank einer immer vielfältigeren Zusammensetzung des Lehrkörpers und eines ausgezeichneten Rufs bei internationalen Akademikern auf. Im Großen und Ganzen zeichnen sich Österreichs Universitäten durch die Internationalität ihrer Studierenden und ihres Lehrkörpers aus.

Zusammenfassung: Österreich

Leichter Gesamtrückgang: mehr Rückgänge als Gewinne

Außergewöhnliche Internationalität bei Lehrkräften und Studierenden

Bessere Ergebnisse, aber nach wie vor Probleme beim Ansehen bei globalen Arbeitgebern

Schwierigkeiten, wirkungsvolle und vielzitierte Forschung zu betreiben

Qualitativ hochwertige Lernerfahrungen und kleine Klassengrößen, entsprechend der Faculty Student Ratio

QS World University Rankings 2024: Österreichische Universitäten im Ranking 2024 Rang 2023 Rang Einrichtung 130 151 Universität Wien 184 179 Technische Universität Wien 362 308 Universität Innsbruck 421 284 Technische Universität Graz 446 350 Johannes Kepler Universität Linz 580 486 Universität Klagenfurt 661-670 651-700 Karl-Franzens-Universität Graz 681-690 751-800 Paris Lodron Universität Salzburg



Auf der Ebene der Indikatoren schneiden die österreichischen Hochschulen bei den Internationalisierungskennzahlen hervorragend ab, insbesondere bei der International Faculty Ratio, die darauf abzielt, die globale Attraktivität der Hochschulen für Talente aus dem Ausland zu bewerten. Die größten Verbesserungen gibt es bei der Employer Reputation, die auf der Expertenmeinung von 98.000 internationalen Arbeitgebern beruht, und beim Indikator Faculty Student Ratio, das stellvertretend für die Klassengröße und die Ressourcenverteilung steht. Österreich kämpft etwas damit, hochwirksame Forschung zu betreiben, wie die Citations per Faculty.

Österreichische Leistungsbilanz nach Indikatoren Indikator 2023 Gewichtung 2024 Gewichtung Aufsteiger Absteiger Gleich Durchschnittliche Punktzahl Academic Reputation (Akademischer Ruf) 40 % 30 % 4 4 0 23.39 Employer Reputation (Ruf unter Arbeitgebers) 10 % 15 % 6 2 0 16.81 Faculty Student Ratio (Verhältnis zwischen Fakultät und Studenten) 20 % 10 % 6 2 0 46.53 Citations per Faculty (Zitate pro Fakultät) 20 % 20 % 1 7 0 21.43 International Faculty Ratio (Internationaler Anteil der Fakultät) 5 % 5 % 3 5 0 84.64 International Student Ratio (Anteil der internationalen Studenten) 5 % 5 % 3 4 1 71.95 International Research Network (Internationales Forschungsnetzwerk) K.A. 5 %





29.99 Employer Outcomes (Beschäftigungsergebnisse) K.A. 5 %





21.59 Sustainability (Nachhaltigkeit) K.A. 5 %





19.91



Sowter sagt: „Österreichs Hochschulsystem macht es eindeutig zu einem attraktiven Ziel für internationale Akademiker und Studierende, die dort eine ausgezeichnete Lernerfahrung machen, die durch günstige Klassengrößen und die Verfügbarkeit von Ressourcen unterstützt wird."

Er fügt hinzu: „Österreich sollte sich jedoch bemühen, seine Forschungswirkung zu verbessern, indem es in hochwertige, relevante Forschung investiert, die sich mit aktuellen, globalen Herausforderungen befasst. In der Zwischenzeit sollten Partnerschaften mit der Industrie und erfahrungsbasierte Lernmöglichkeiten dazu beitragen, sowohl den Ruf des Landes bei Arbeitgebern als auch die Karriereaussichten seiner Absolventen zu verbessern."

Globale Höhepunkte

Asiens beste Universität, die National University of Singapore (8), schafft den Sprung in die Top 10.

beste Universität, die (8), schafft den Sprung in die Top 10. Australien: Drei Universitäten unter den Top 20.

Drei Universitäten unter den Top 20. Kanada : Die University of Toronto ist der neue nationale Spitzenreiter.

: Die ist der neue nationale Spitzenreiter. China : Stärkste Verbesserung bei der Forschungswirkung (79 % mehr Citations per Faculty ).

: Stärkste Verbesserung bei der Forschungswirkung (79 % mehr ). Indien : Neuer nationaler Spitzenreiter, IIT Bombay, klettert unter die Top 150 der Welt.

: Neuer nationaler Spitzenreiter, IIT Bombay, klettert unter die Top 150 der Welt. Das Vereinigte Königreich bleibt bei der grenzüberschreitenden Forschung sehr kooperativ.

bleibt bei der grenzüberschreitenden Forschung sehr kooperativ. USA : Das MIT feiert 12 Jahre an der Spitze, während die UC Berkeley, die als weltweit führend in Sachen Nachhaltigkeit gilt, in die Top 10 aufsteigt.

QS World University Rankings 2024: Top 20 2024 Rang 2023 Rang Einrichtung Standort 1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Vereinigte Staaten 2 2 University of Cambridge Vereinigtes Königreich 3 4 University of Oxford Vereinigtes Königreich 4 5 Harvard University Vereinigte Staaten 5 3 Stanford University Vereinigte Staaten 6 6 Imperial College London Vereinigtes Königreich 7 9 ETH Zürich Schweiz 8 11 National University of Singapore Singapur 9 8 UCL (University College London) Vereinigtes Königreich 10 27 Universität of California, Berkeley Vereinigte Staaten 11 10 University of Chicago Vereinigte Staaten 12 20 Cornell University Vereinigte Staaten 13 13 University of Pennsylvania Vereinigte Staaten 14 33 The University of Melbourne Australien 15 6 California Institute of Technology (Caltech) Vereinigte Staaten 15 18 Yale University Vereinigte Staaten 17 12 Peking University China (Festland) 17 16 Princeton University Vereinigte Staaten 19 45 The University of New South Wales Australien 19 41 The University of Sydney Australien QS Quacquarelli Symonds 2004-2023 www.TopUniversities.com



Methodik

Detaillierte Informationen zur Methodik finden Sie unter QS World University Rankings 2023 Methodology (topuniversities.com)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2142268/QS_Quacquarelli_Symonds_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/qs-world-university-rankings-2024-301864996.html