Jourdan erwirbt wichtige Konzessionen unweit von Vallée und Preissac

27. Juni 2023, Toronto (Kanada) / IRW-Press / JOURDAN RESOURCES INC. (TSXV: JOR; OTCQB: JORF; FWB: 2JR1) („Jourdan“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Erwerb von 11 Mineralkonzessionen bekannt zu geben, die sich an strategischen Standorten innerhalb oder neben den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Vallée East und Preissac befinden (siehe Abbildung 1).

Im Anschluss an seine Pressemeldung vom 23. Mai 2023 hat das Unternehmen sechs Bergbaukonzessionen nördlich von Val d‘Or in Quebec (die „ersten Konzessionen“) im Rahmen einer Kaufvereinbarung vom 23. Mai 2023 (die „Vereinbarung“) erworben (der „erste Erwerb“). Die Gegenleistung für den Erwerb dieser Konzessionen setzt sich in Übereinstimmung mit der Vereinbarung folgendermaßen zusammen:

- 100,000 C$;

- 2.040.816 Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,0735 $ pro Aktie (die „Vergütungsaktien“); und

- eine NSR-Lizenzgebühr von 2 % auf die ersten Konzessionen, die an den Verkäufer zu zahlen ist; Jourdan hat das Recht, die Hälfte der NSR vor Beginn der kommerziellen Produktion für 1 Million $ zurückzukaufen (indexiert an die Inflation gemäß dem kanadischen Verbraucherpreisindex).

Die Vergütungsaktien sind an eine aufsichtsrechtliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 24. Oktober 2023 abläuft. Der erste Erwerb erfolgt im Rahmen einer Transaktion zu marktüblichen Bedingungen im Sinne der Statuten der TSX Venture Exchange. Jourdan hat im Zusammenhang mit dem ersten Erwerb keine Vermittlungsprovisionen gezahlt.

Abbildung 1 - Standort der Projekte von Jourdan - Lithiumtrend Vallee

Die sechs Mineralkonzessionen, die Teil des ersten Erwerbs sind, erstrecken sich über insgesamt 81,29 Hektar und wurden erworben, um eine Lücke innerhalb des aktuellen Konzessionsgebiets East Vallée des Unternehmens zu schließen. Diese neuen Konzessionen decken einen wichtigen Abschnitt der südöstlichen Erweiterung des Lithiumtrends Vallée ab, eines 30 km langen Gürtels entlang des nördlichen Endes des Mineralien-reichen LaCorne-Batholiths, der Standort mehrerer bekannter Lithiumvorkommen und eines aktiven Lithiumbergbaubetriebs ist. Diese neuen Konzessionen liegen unmittelbar südöstlich und entlang des Streichens des Bergbaubetriebs von North American Lithium („NAL“), welches sich mehrheitlich im Besitz von Sayona Mining Limited befindet, sowie des unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Vallée, von dem ein Teil Gegenstand einer Joint-Venture-Vereinbarung mit NAL ist (das „Joint-Venture-Konzessionsgebiet“). Das Unternehmen hat in den Jahren 2021 und 2022 auf und im Umfeld des Joint-Venture-Konzessionsgebiets eine Lithiummineralisierung in Pegmatiten anhand von Bohrungen definiert (siehe Abbildung 2). Das Unternehmen beabsichtigt, die neu erworbenen Konzessionen im Rahmen seines für den Sommer 2023 bei East Vallée geplanten Explorationsprogramms zu erproben. Trotz der Lage der Konzessionen entlang des Lithiumtrends Vallée wurde dort bekanntermaßen nur ein Bohrloch niedergebracht. Die ersten Konzessionen befinden sich unmittelbar östlich des Standorts der für 2023 geplanten Bohrungen, die in diesem Sommer vom Joint Venture zwischen Jourdan und NAL absolviert werden sollen. Weitere Informationen über das Joint Venture finden Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 14. November 2023, die auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist.