NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Heizungsgesetz:

"Was bleibt, ist ein Flurschaden für die Politik, der schwerer zu reparieren ist als eine Heizung: An sich und vor wenigen Monaten waren sich alle einig über die Bedeutung des Klimaschutzes. Die Heiz-Debatte führte nun dazu, dass die Union da bremst: Ist doch aktuell nicht so wichtig - etliche Aussagen klangen so. Eine fahrlässige Schwerpunkt-Verschiebung, kombiniert mit einem Kulturkampf gegen behauptete Gender- oder Ernährungs-Vorschriften. Auch da reibt sich nur die AfD die Hände, weil sie derart plumpe Grobheiten besser kann."