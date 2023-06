Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's, wird in die Kentucky Bourbon Hall of Fame® aufgenommen

Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire) - Die Kentucky Bourbon Hall of Fame® hat

bekannt gegeben, dass sie den Präsidenten von Michter's, Joseph J. Magliocco, am

13. September 2023 aufnehmen wird.



Magliocco, ein gebürtiger New Yorker, der später Louisville zu seiner zweiten

Heimat machte, entdeckte seine Vorliebe für Kentucky Bourbon als er während

seines Studiums an der Yale University, wo er Religionswissenschaften studierte,

als Barkeeper arbeitete. Während seines Jurastudiums an der Harvard Law School

verbrachte Magliocco die Sommer damit, Kentucky Bourbon und andere Spirituosen

zu verkaufen, und begann nach seinem Abschluss eine Vollzeitkarriere im

Spirituosen- und Weinhandel. Einer seiner ersten Jobs in der Branche war bei

einem Vertriebsunternehmen, wo er dem Präsidenten des Unternehmens, R.C. Wells,

dem ehemaligen Präsidenten von Four Roses, unterstellt war.