LONDON, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Heute erscheint die 17 . Ausgabe des Global Peace Index des internationalen Thinktanks, dem Institute for Economics and Peace (IEP).

Der Weltfriedens-Index (Global Peace Index) zeigt, dass die Zahl der Todesopfer in Konflikten den höchsten Stand in diesem Jahrhundert erreicht hat und die Friedlichkeit in der Welt abnimmt

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer