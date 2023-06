CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ZELEBRIERT DIE WISSENSCHAFT DER HAUTINTELLIGENZ

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Tokio (ots/PRNewswire) - Die revolutionäre Hautpflegewissenschaft von Clé dePeau Beauté wird in einer dreitägigen Veranstaltung vorgestellt, bei der auchdie immersive KI-Kunstinstallation "Unseen Intelligence" von Refik AnadolPremiere hatClé de Peau Beauté, die globale Luxus-Hautpflege- und Make-up-Marke derSHISEIDO-Gruppe, veranstaltete vom 26. bis 28. Juni 2023 eine globaleVeranstaltung in Tokio, Japan. Die dreitägige Veranstaltung, bei der derrevolutionäre Hautpflegeansatz "Skin Intelligence" vorgestellt wurde, gab denGästen einen Einblick in das unermüdliche Engagement der Marke für Innovationund einen wissenschaftlich fundierten Ansatz für die Schönheit. Gäste aus über18 Ländern trafen auf zwei der globalen Markenbotschafterinnen von Clé de PeauBeauté, Ella Balinska und Diana Silvers. Das Shiseido Global Innovation Centerin Yokohama war Schauplatz der exklusiven, weltweiten Enthüllung desHautgen-Netzwerks - zum ersten Mal visualisiert. Dieses Netzwerk besteht auseinem internen Kollektiv, das unabhängig von dem Neuronennetzwerk arbeitet, dasdas Gehirn versorgt. Auf der Veranstaltung wurde auch eine visionäreZusammenarbeit mit dem renommierten Medienkünstler Refik Anadol vorgestellt. Dieimmersive Installation "Unseen Intelligence" von Anadol befindet sich in TokioMidtown, im Stadtteil Roppongi. Anadol bringt seine bahnbrechendeHerangehensweise an Datenerzählungen ein, um die verborgene Welt der Hautsichtbar zu machen.Seit der Lancierung der Marke im Jahr 1982 hat sich Clé de Peau Beauté derErforschung der Hautintelligenz verschrieben: der angeborenen Fähigkeit derHaut, zwischen positiven und negativen Reizen zu unterscheiden, um den optimalenZustand der Epidermis zu erhalten. Clé de Peau Beauté entwickelt neueTechnologien, die die Haut als "denkendes" Organ unterstützen, indem sie ihreReparatur- und Verteidigungsfähigkeiten stärken, um ihre angeborene Fähigkeitzur Selbstpflege zu fördern, die der stärkste Katalysator für eine optimaleAusstrahlung der Haut ist.Frau Mizuki Hashimoto, Chief Brand Officer von Clé de Peau Beauté, erklärte:"Ich bin stolz darauf, unser unermüdliches Engagement für Innovation durch SkinIntelligence den Schönheitsexperten weltweit zu präsentieren. Mit unseremeinzigartigen Hautpflegekonzept haben wir unsere Position als Pionier derBranche gefestigt und die Zukunft der Hautpflege neu definiert. Ich binbegeistert von den grenzenlosen Möglichkeiten, die vor uns liegen, um dieZukunft strahlender zu gestalten."Kiyoshi Sato, Chief Technology Officer von Clé de Peau Beauté, erklärte: "Es warein Privileg für uns, so viele Schönheitsexperten aus der ganzen Welt in unseren