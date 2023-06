Nach dem Erfolg der im Jahr 2022 eingeführten DeepHub-Whiteboards hat Dahua in diesem Jahr zwei neue Modelle für den Bildungsbereich eingeführt: Die Lite Series (DHI-LPH65/75/86-ST420) und die Pro-Series (DHI-LPH65/75/86-ST470-P). Beide Serien sind in Größen von 65 bis 86 Zoll erhältlich und verfügen über 4K-Displays. Die Lite Series ist äußerst wettbewerbsfähig und kommt bei preisbewussten Kunden gut an. Die Pro Series bietet zusätzliche Funktionen wie eine 8-Kern-CPU, Typ-C mit 65 W PD-Ladung, eine optionale Plug-in-Kamera und ein integriertes 8-Array-Mikrofon. Darüber hinaus wurde eine Reihe von benutzerfreundlichen Softwarepaketen (DeepHub Class, DeepHub Canvas, DeepHub Board und DeepHub MDM) hervorgehoben, die zusätzliche Lehrmethoden bieten und den Lernprozess der Schüler auf effektive und ansprechende Weise verbessern. Die Lösung ermöglicht die integration mit Plattformen von Drittanbietern, um reichhaltige Kursressourcen bereitzustellen.

4 Lehrszenarien

In Vorlesungsszenarien können Lehrkräfte den Unterricht zu Hause oder an jedem beliebigen Ort mit Hilfe verschiedener Tools vorbereiten. Dazu gehören Cloud-Speicher, interaktive Spiele, maßgeschneiderte Unterrichtsressourcen, Ein-Klick-Setup für verschiedene Fachtools und Widgets, mehr als 1.000 dynamische und fesselnde Lernsimulationen, bequeme Datei- und Objektdemos per Dokumentenkamera usw.

Für Seminarszenarien ist die Zusammenarbeit zwischen Institutionen auf einer offenen Leinwand mit DeepHub Board möglich. Jedes Teammitglied kann seine Ideen auf der Leinwand einbringen, so dass es keine Einschränkungen hinsichtlich der Entfernungen und Orte für Seminare, Gruppendiskussionen und Besprechungen gibt. Es unterstützt über 200 Schüler und über 1.000 Zuschauer gleichzeitig.

In hybriden Szenarien können Lehrer sowohl online als auch persönlich mit Schülern interagieren und ihren Lernstatus in Echtzeit überprüfen. Die Schüler können von ihren eigenen Geräten aus mit dem Klassenzimmer interagieren oder auf ihre Online-Kurse zugreifen, als wären sie physisch im Klassenzimmer anwesend.

Für das Teilen von Szenarien unterstützt die integrierte Aufzeichnungssoftware von DeepHub Whiteboard das Teilen von Inhalten mit einem Klick, für das Lernen nach dem Unterricht. Die professionelle Konfiguration von Klassenkameras und Aufzeichnungsservern unterstützt die Echtzeit-Verfolgung von Unterrichtsaktivitäten, um den Schülern ein immersives Lernerlebnis zu bieten.

Durch die Nutzung seiner Expertise im Bereich AIoT, wird Dahua zusammen mit seinen Ökosystempartnern aktiv den Aufbau digitaler Bildung fördern und die Zukunft der Bildung mit Wissenschaft und Technologie unterstützen.

