NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Furcht vor einer hohen Inflation auf der einen und vor einer Rezession in der Wirtschaft auf der anderen Seite lässt die Stimmung der deutschen Verbraucher erstmals seit dem vergangenen Herbst wieder sinken. Vor allem die Erwartungen hinsichtlich Einkommen und Konjunktur seien zuletzt wieder zurückgegangen, stellte das Konsumforschungsunternehmen GfK in seiner am Mittwoch vorgestellten Studie zum Konsumklima. Die Nürnberger Wissenschaftler stellen monatlich ihre Erkenntnisse zum Konsum in Deutschland in einer Studie vor.

Der für den Monat Juli ermittelte Indexwert für das Konsumklima fiel auf minus 25,4 Punkte, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Der für Juni ermittelte Wert liegt bei revidiert minus 24,4 (zuvor minus 24,2) Punkten. Analysten wurde von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen Indexwert von minus 23,0 Zählern erwartet.