UBS senkt Siemens Energy auf 'Neutral' und Ziel auf 16 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 25 auf 16 Euro gesenkt. Analystin Supriya Subramanian begründete dies am Mittwoch in ihrer Studie mit dem hohen Maß an Unsicherheit nach den jüngsten schlechten Nachrichten von der Tochter Siemens Gamesa. Sie kappte ihre operativen Ergebnisschätzungen deutlich. Nach der scharfen Kursreaktion am Markt seien die Bedenken allerdings inzwischen angemessen eingepreist./ag/zb

