Über ein Jahrzehnt hinweg belegte Google im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) die Spitzenposition. Auch wenn heute alle Welt von ChatGPT und OpenAI spricht, ohne die Entwicklungsvorarbeit von Google gäbe es weder das Sprachmodell noch das Start-up dahinter. Wie konnte OpenAI dem Suchkonzern zuvorkommen und nun perspektivisch dessen unfassbar lukratives Geschäftsmodell bedrohen? Wer will sich noch mit der Suchmaschine von Google abmühen, wenn man seine Fragen auch einem Chatbot stellen kann, der sie umgehend beantwortet? Solche Bedenken des Google-Managements treffen auf zwei interne KI-Truppen, die mehr Lust am Forschen als an kommerziellen Anwendungen hatten und obendrein wenig miteinander zu tun hatten. Damit sind Deepmind in London und Google Brain in der Firmenzentrale in Mountain View gemeint.

