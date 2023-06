First Hydrogen erreicht bedeutenden Meilenstein in Shawinigan

Vancouver, B.C., 28. Juni 2023 / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der Stadt Shawinigan nun die endgültigen Optionsvereinbarungen für Grundstücke abgeschlossen hat. Das Managements des Unternehmens traf sich mit dem Bürgermeister von Shawinigan, Michel Angers, Vertretern der Stadt und der Regierung sowie mehreren strategischen Partnern (Vitrine Technologie-Éducation (VTÉ), CÉGEP de Shawinigan, Centre de Formation Professionnelle, Hydrogène Québec und Investissement Québec), um seine Vision von grünem Wasserstoff für die Zukunft von Québec und die Energiewende in Nordamerika zu erörtern.

First Hydrogen plant die Produktion von bis zu 35 MW grünem Wasserstoff mittels einer fortschrittlichen Elektrolyse-Technologie und die Verteilung des Wasserstoffs im Korridor Montreal-Quebec City zur Verwendung mit den wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV) des Unternehmens sowie zur Unterstützung anderer wasserstoffbetriebener Fahrzeuge und Anwendungen in der Region. Die Montage der FCEV von First Hydrogen soll planmäßig in Shawinigan erfolgen, um sie in Kombination mit dem Wasserstoff-as-a-Service-Produktangebot des Unternehmens in ganz Nordamerika zu vertreiben. Die Montagefabrik wird bei voller Auslastung für eine Jahresproduktion von 25.000 Fahrzeugen ausgelegt sein und einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich der grünen Technologien in der Region leisten.

Der weltweite Markt für leichte Nutzfahrzeuge soll bis 2030 ein Volumen von 752 Milliarden US$ erreichen(1) und im Prognosezeitraum (2022 bis 2030) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 Prozent wachsen. Ziel von First Hydrogen ist der Markt für gewerbliche Transporter und leichte Nutzfahrzeuge, um die Flottenbetreiber bei der Abwendung von fossilen Brennstoffen und der Investition in emissionsfreie Transportmittel zu unterstützen. Mit dem Näherrücken der Fristen für die Null-Emissions-Ziele wird sich das Wachstum bei emissionsfreien Fahrzeugen voraussichtlich beschleunigen. Staatliche und industrielle Anreize werden die Fortschritte auf dem Markt weiter ankurbeln, und es wird erwartet, dass dieser im Zuge einer Verbesserung und umfassenden Einführung von emissionsfreien Technologien weiter ausgebaut wird.