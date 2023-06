DAX nähert sich wieder der 16.000

Die 15.700 Punkte im Deutschen Aktienindex stehen wie der berühmte Fels in der Brandung. Egal wie hoch die Wellen der Risikofaktoren auch schlagen, die Anleger bleiben ruhig und gelassen und greifen auf diesem Niveau weiter bei Aktien zu. Für den DAX bedeutet dies erneut eine relativ sichere Seitwärtsbewegung in seiner Schiebezone zwischen eben jenen 15.700 Punkten und der psychologischen Barriere 16.000.

Als ein möglicher Grund für die Kurserholung der vergangenen Stunden muss weiterhin das Monats-, Quartals und Halbjahresultimo herhalten, an dem institutionelle Anleger in den Portfolios gern etwas kosmetisch Hand anlegen. Damit ist Vorsicht geboten, wenn am Montag mit dem Start in die zweite Jahreshälfte die inzwischen massive Unterstützungszone erneut angelaufen werden sollte.

Auch die Fundamentaldaten sorgen weiterhin eher für Zurückhaltung am Aktienmarkt. Die Verbraucherstimmung in Deutschland bleibt weiter von einer zunehmenden Verunsicherung geprägt. Der GfK-Konsumklimaindex fiel entgegen den Erwartungen im Juni auf minus 25,4 Punkte. Die Menschen halten in Zeiten steigender Preise ihr Geld zusammen, die Sparneigung nimmt zu. Die im Gegenzug sinkende Konsumneigung wird sich irgendwann auch bei den Unternehmen niederschlagen. Es ist damit der der perfekte Nährboden für eine längere und tiefere Rezession.