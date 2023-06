WARBURG RESEARCH stuft BASF SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF von 54,00 auf 49,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Oliver Schwarz erwartet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen schwachen Zweitquartalsbericht des Chemiekonzerns. Weil eine niedrige Nachfrage die Gewinnentwicklung belastet haben dürfte, zeichne sich eine Gewinnwarnung ab. Das bisherige Jahresziel sei auf jeden Fall stark von verbesserten Bedingungen im zweiten Halbjahr abhängig./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 43,47EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 49,50

Kursziel alt: 54,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m