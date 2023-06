Tesla, Nvidia, Alphabet – Was kann den Aktienmarkt noch erschüttern?

Liebe Leser, haben Sie Lust auf nachhaltigen Erfolg an der Börse und auf nachweisbar erfolgreiche Betreuung eines Börsendienstes? Möchten Sie bei Ihrer Geldanlage von einem Team mit mehr als 150 Jahren Börsenerfahrung an die Hand genommen werden? Persönlich, sachlich, spekulativ und konservativ aber stets seriös und vor allem fundiert? Dann schauen Sie doch unter www.feingoldresearch.de vorbei und finden Sie unseren Abo-Bereich mit allen Depots und TESTEN SIE UNS

NEU ist nun seit 30.12.22 – also 5 Monate alt – unser Optionsscheinportfolio MARATHON. Bilanz: PLUS 35% auf das GESAMTE Depot in nur 5 Monaten. Wohlgemerkt – bei längst nicht vollem Kapitaleinsatz. Unsere Einzelpositionen sehen nat. nur unsere Abonnenten – aber allein 5! Scheine liegen um 150% im Plus. Mehr als die Hälfte des Depots also. Deshalb - schauen Sie doch unter www.feingoldresearch.de vorbei und finden Sie unseren Abo-Bereich mit allen Depots und TESTEN SIE UNS

Was kann den Aktienmarkt noch erschüttern?

Rekorde an den US-Optionsmärkten, Zockertitel wie Nikola, Curevac oder Plug Power auf den Kurszetteln – das Börsenjahr 2023 knüpft an die Übertreibungen der vergangenen Jahre an.

Greifen Anleger gierig nach Aktien ohne Rücksicht auf Bewertungen könnte die Party ihrem Ende entgegen streben.

Nichts scheint den Aktienmarkt im Juni 2023 aufhalten zu können – nicht einmal die EZB oder die US-Notenbank. Wenn Anleger im Frühsommer einen Vorwand gesucht hätten, um sich vom Aktienmarkt zu verabschieden, haben sie ihn eigentlich bekommen. So kündigte die US-Notenbank wie erwartet eine Pause bei ihren Zinserhöhungen an, allerdings mit einem sehr großen “Aber”: Ihr so genannter Zinspfad signalisierte zwei weitere Leitzinserhöhungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt, bevor sie fertig ist. Auch die EZB hat wie erwartet ihren Zins leicht angehoben.