BARCLAYS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Infineon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Halbleiterunternehmen dürften nur zu moderat steigenden Erwartungen führen, schrieb Analyst Simon Coles in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Der Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sollte zwar anhalten, er dürfte sich aber 2023 und auch 2024 noch eher begrenzt auf die Prognosen auswirken. Infineon habe seit Anfang 2023 bereits zweimal den Ausblick erhöht, was das positive Überraschungspotenzial für das dritte Quartal begrenze. E rechne aber dank der Geschäfte mit der Autoindustrie mit einem guten zweiten Infineon-Quartal./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 35,84EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m