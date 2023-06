Deutschland steigt ab und de-industrialisiert sich, die USA legen wieder zu und re-industrialisieren sich. Immer mehr Geld fließt aus Deutschland ab - viele Firmen investieren nun in den USA, weil der sogenannte "inflation reduction act" massive Subventionen bietet und die Energiekosten jenseits des Atlantiks günstig sind. Hierzulande sind dagegen die Energiekosten derart hoch, dass sich die Produktion kaum mehr lohnt und die Firmen damit immer weniger wettbewerbsfähiger werden. Das wird bereits deutlich sichtbar in den Konjunkurdaten aus der Eurozone (sehr schwach) und den US-Daten (überraschend stark). Das alles wird langfristige Folgen habe - das gilt vor allem für die Inflation in den USA und der Reaktion der Fed darauf. Denn die Re-Industrialisierung unter Biden (Trump war noch daran gescheitert) wird zu einer strukturellen Inflation führen, die dauerhaft hohe Zinsen erfordert..

Hinweise aus Video:

