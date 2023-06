APA ots news: OMV Plan für Berling Gas- und Kondensatfund von den norwegischen Behörden genehmigt

Oslo (APA-ots) -



* Entwicklungsprojekt zur Erhöhung des Erdgasanteils im OMV Portfolio wie in der Strategie 2030 festgelegt

* Bohrungen im Berling-Feld sollen Q3/2026 beginnen, Gas und Kondensatproduktion wird 2028 erwartet

* Lizenzpartner sind OMV (Norge) AS als Betriebsführerin (30%), Equinor Energy AS (40%) und DNO Norge AS (30%)



Die OMV gibt die Genehmigung ihres Entwicklungs- und Betriebsplans (PDO) für das Berling Gas- und Kondensatvorkommen durch das norwegische Ministerium für Erdöl und Energie bekannt. Der Plan wurde im Dezember letzten Jahres von OMV (Norge) AS im Namen der Lizenzpartner bei den norwegischen Behörden eingereicht.