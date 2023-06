Durchschnittlich 1 500 Krankenhausbehandlungen im Jahr bedingt durch Hitze und Sonnenlicht

WIESBADEN (ots) - * Sterbefallzahlen in hitzegeprägten Sommermonaten 2022

deutlich über mittleren Werten der Vorjahre



* Flüssigkeitsmangel führte 2021 zu siebenmal mehr Todesfällen als 2001



Extreme Hitze ist auch hierzulande ein Problem für die Gesundheit der

Bevölkerung. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, führten

Hitzschläge, Sonnenstiche und andere durch Hitze oder Sonnenlicht verursachte

Schäden im Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2021 zu knapp 1 500

Krankenhausbehandlungen jährlich. Als direkte Todesursache lässt sich Hitze bei

durchschnittlich 19 Fällen pro Jahr allerdings selten feststellen. Sehr hohe

Temperaturen lassen die Sterblichkeit jedoch insgesamt steigen, da in vielen

Fällen die Kombination aus Hitze und Vorerkrankungen das Sterberisiko erhöht. So

stiegen in von Hitzeperioden geprägten Wochen die Sterbefallzahlen auch in den

vergangenen Sommern an.