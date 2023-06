Anteil Alleinlebender in Deutschland deutlich über dem EU-Durchschnitt

WIESBADEN (ots) - * 2022 lebten in Deutschland 20,1 % der Bevölkerung allein,

EU-weit waren es 15,8 %



* In fast allen EU-Staaten leben anteilig mehr Menschen allein als 2012



* Vor allem ältere Menschen leben überdurchschnittlich oft allein





In Deutschland leben anteilig deutlich mehr Menschen allein als in den meistenanderen Staaten der Europäischen Union. Im Jahr 2022 betrug der AnteilAlleinlebender an der Bevölkerung hierzulande 20,1 % - und lag damit deutlichüber dem EU-Durchschnitt von 15,8 %, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)auf Basis von Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilt. Nur inden skandinavischen Ländern Finnland (25,4 %), Schweden (23,5 %) und Dänemark(23,2 %) sowie in Litauen (22,7 %) und Estland (21,8 %) wohnten im EU-Vergleichanteilig noch mehr Menschen allein. In der Slowakei (3,1 %), Zypern (8,0 %),Polen (8,5 %), Kroatien (9,6 %) und Portugal (9,9 %) war es hingegen weniger alsjede zehnte Person.Anteil Alleinlebender in fast allen EU-Staaten gestiegenZwischen 2012 und 2022 stieg der Anteil der alleinlebenden Personen in fastallen Staaten der EU an. Lebten 2012 im EU-Durchschnitt 14,0 % der Bevölkerungallein, waren es 2022 bereits 15,8 %. Den größten Anstieg in diesem Zeitraumverzeichneten Bulgarien (+8,3 Prozentpunkte von 7,8 % auf 16,1 %), gefolgt vonLitauen (+7,6 Prozentpunkte von 15,1 % auf 22,7 %) und Finnland (+5,9Prozentpunkte von 19,5 % auf 25,4 %). In Deutschland blieb der Anteil derAlleinlebenden in diesem Zeitraum nahezu konstant bei rund 20 %. Nur in derSlowakei und Polen lebten 2022 anteilig weniger Menschen allein als 2012.Frauen wohnen häufiger allein als MännerIn den meisten EU-Staaten lebten Frauen häufiger allein als Männer.Durchschnittlich waren 2022 in der EU rund 55 % aller Alleinlebenden Frauen. Amhöchsten waren die Anteile in der Slowakei, Portugal und Lettland: Dort warenjeweils rund zwei Drittel der Alleinlebenden weiblich. Deutschland lag mit einemFrauenanteil von rund 52 % unterhalb des EU-Durchschnitts. Lediglich in fünf der27 EU-Mitgliedstaaten überwog der Männeranteil: Malta, Luxemburg, Irland, Zypernund Schweden.Ältere Menschen leben besonders häufig alleinÄltere Menschen leben mehr als doppelt so häufig allein wie der Durchschnitt derBevölkerung. Im Jahr 2022 lebten in der EU rund 32 % der Menschen ab 65 Jahrenallein in einem Haushalt. In Deutschland lag der Anteil in dieser Altersgruppemit 34 % noch etwas über dem EU-Durchschnitt. In Litauen lebte fast jede zweitePerson in dieser Altersgruppe allein - mit knapp 49 % war der Anteil imEU-Vergleich hier am höchsten. Am niedrigsten war er in der Slowakei, 2022lebten dort lediglich 9 % aller Menschen ab 65 Jahren allein.In der Altersgruppe 65+ waren insbesondere wegen der höheren Lebenserwartung vonFrauen im EU-Durchschnitt Frauen (40 %) anteilig fast doppelt so häufigalleinlebend wie Männer (21 %). In fünf EU-Staaten lebte 2022 sogar mindestensdie Hälfte aller Frauen ab 65 Jahre allein. Zu diesen zählen Litauen (57 %),Finnland, Estland, Dänemark (je rund 53 %) sowie Bulgarien (52 %). InDeutschland waren es unter den Frauen 45 %, unter den Männern 21 %.Methodische Hinweise:In der Erhebung werden Menschen in privaten Hauptwohnsitzhaushaltenberücksichtigt. Menschen in Gemeinschaftsunterkünften oder in Einrichtungen wiebeispielsweise Alten- oder Pflegeheimen sind nicht erfasst.Alleinlebende sind Personen, die in einem Einpersonenhaushalt leben. Nichtberücksichtigt wird hierbei der Familienstand der alleinlebenden Person.Zusätzliche Informationen zum Mikrozensus und zur Bewertung der Ergebnisse sindunter "Die Neuregelung des Mikrozensus ab 2020" zu finden.Bei den Angaben handelt es sich um Ergebnisse der europäischenGemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (European UnionStatistics on Income and Living Conditions, EU-SILC). Die Erhebung ist inDeutschland seit dem Erhebungsjahr 2020 als Unterstichprobe in den Mikrozensusintegriert. Aufgrund der mit dieser Integration verbundenen umfangreichenmethodischen Änderungen ist ein Vergleich der Ergebnisse ab Erhebungsjahr 2020mit den Vorjahren nicht möglich. Ausführliche Informationen zu den methodischenÄnderungen sowie deren Auswirkungen auf EU-SILC sind auf einer Sonderseiteverfügbar.Weitere Informationen zu Alleinlebenden in der EU finden Sie in unseremWebartikel zum Thema.