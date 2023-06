Dr. Reuter Investor Relations – Künstliche Intelligenz als Gamechanger im digitalen Marketing

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine Technologie, die über einen enormen disruptiven Charakter verfügt. Disruptiv bedeutet, dass KI das Potenzial hat, sowohl das wirtschaftliche als auch das gesellschaftliche Leben von Grund auf zu verändern. Die Fortschritte auf diesem Gebiet sind beeindruckend. Angesichts des hohen Innovationstempos gehen Studien in den kommenden Jahren von einem rasanten Wachstum für KI-Anwendungen aus. So prognostiziert die Marktforschungsgesellschaft Precedence Research, dass das weltweite Marktvolumen für Künstliche Intelligenz (englisch: Artificial Intelligence, AI) von knapp 120 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf voraussichtlich 1,59 Billionen US-Dollar im Jahr 2030 nach oben schnellen wird. Das würde einer durchschnittlichen Wachstumsrate von spektakulären 38,1 Prozent pro Jahr entsprechen (siehe Anlage).

KI ist ein Megatrend, der auch im Bereich des digitalen Marketings völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Entsprechende Anwendungen machen es zum Beispiel möglich, Produktbeschreibungen auf den eCommerce-Plattformen von Amazon, Google, Facebook oder Microsoft nicht nur innerhalb kürzester Zeit zu generieren, sondern auch perfekt auf die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen. Das gleiche gilt für digitale Werbeanzeigen (Ads). Zudem bietet KI bietet die Möglichkeit, Online-Shopper zu analysieren, sie zu verstehen und ihre Kaufgewohnheiten und Kaufwahrscheinlichkeiten zu ermitteln. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass laut einer Studie der SRH Berlin University of Applied Sciences fast 95 Prozent der befragten Marketingmanager davon ausgehen, dass sich die Bedeutung von KI für Marketingaufgaben in ihrem Unternehmen erhöhen wird. Den Schwerpunkt sehen sie dabei in den Bereichen digitale Werbung und Online-Vertrieb (Quelle: Studie: Künstliche Intelligenz – die Zukunft des Marketings)

Ein Unternehmen, das Werbetreibenden intelligente Apps und Services zur Automatisierung, Optimierung und Kontrolle ihrer digitalen Werbe- und eCommerce-Aktivitäten anbietet, ist Adcore. Die Firma wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als sechzig Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Tel Aviv (Hauptsitz), Toronto, Melbourne, Hongkong und Shanghai. Kürzlich veröffentlichte das an der Toronto Stock Exchange notierte und auch in Deutschland gehandelte Unternehmen die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023. Der Umsatz legte um 45 Prozent auf 6,8 Millionen Kanadische Dollar (CAD) zu (umgerechnet Mio. 4,7 EUR). Das Bruttoergebnis erhöhte sich um 35 Prozent auf 2,7 Millionen CAD (1,9 Mio. EUR). Die Bruttomarge lag mit 40 Prozent an der oberen Grenze der Zielspanne. Per Ende März 2023 lag der Bestand an Barmitteln bei 7,3 Millionen CAD (5,0 Mio. EUR) und das Betriebskapital bei 8,6 Millionen CAD (5,9 Mio. EUR). Dazu Omri Brill, CEO von Adcore: „Das Unternehmen ist quasi schuldenfrei und verfügt über ausreichend Spielraum, um die Meilensteine im kommenden Jahr zu erreichen. Diese finanzielle Stabilität ist ein Beweis für das verantwortungsbewusste Handeln unseres Management-Teams, das uns auf unserem Weg zu einem der weltweit führenden Marketing-Technologie-Unternehmen begleitet.“*