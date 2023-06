Hamburg (ots) - Von acht auf bundesweit über 1,7 Millionen mit Ökostrom und

Ökogas versorgten Menschen - das ist die Erfolgsgeschichte aus 25 Jahren

LichtBlick. Zum Jubiläum vollzieht das 1998 in Hamburg gegründete Unternehmen

die größte Transformation seiner Firmengeschichte. "Wir entwickeln LichtBlick

mit Hochdruck vom Ökostrom-Pionier zum integrierten Versorger - mit einem klaren

Fokus auf klimaneutrale Lösungen für Haushalte und Unternehmen. Wir besetzen die

Wachstumsthemen der Zukunft", erklärt LichtBlick-CEO Constantin Eis anlässlich

der Vorstellung der Geschäftsbilanz 2022/2023. Mit Firmenzukäufen, Beteiligungen

und neuen Partnerschaften hat sich LichtBlick gezielt verstärkt.



Erster Solarpark errichtet / Wind- und Sonnenkraftwerke für 400.000 Haushalte





So investiert das Unternehmen erstmals in die Stromerzeugung. LichtBlick hatsich eine Projektpipeline für neue Wind- und Solarparks mit einer Leistung vonbis zu 1200 Megawatt gesichert. Damit kann in Zukunft der Stromverbrauch von biszu 400.000 Haushalten gedeckt werden. Die erste PV-Freiflächenanlage wurde Ende2022 in Betrieb genommen. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, hatLichtBlick im Juni eine 50-prozentige Beteiligung am Windprojektierer Eventusaus Münster erworben. Beide Unternehmen sind bereits zu 50 Prozent amPV-Projektierer SolarBlick beteiligt.PPA-Verträge mit einem Volumen von 2,7 Milliarden KilowattstundenDas Geschäft mit Direktlieferverträgen (Power Purchase Agreements, PPA) ausWind- und Solaranlagen zog kräftig an. So konnte LichtBlick im abgelaufenenGeschäftsjahr PPA-Verträge mit einem Volumen von über 2,7 MilliardenKilowattstunden Strom aus Deutschland abschließen. Das entspricht demJahresverbrauch rund 900.000 Haushalten. Die grüne Energie liefert LichtBlicküberwiegend an seine Haushaltskund*innen.Monteurs-Netzwerk Installion übernommenSeit Ende 2022 bietet das Unternehmen Hausbesitzer*innen mit dem SolarPaket eineKomplettlösung für Photovoltaik und Batteriespeichern an - von der Planung überdie Montage bis zur Wartung. Um langfristig den Bedarf an Fachkräften zusichern, erwarb LichtBlick im April das in Köln ansässige Monteurs-NetzwerkInstallion mit 12 bundesweiten Standorten und einer digitalen Plattform zurVermittlung von Handwerkern.Tech Startup ison bietet Plattform für flexible StromvermarktungBereits im letzten Jahr gründete LichtBlick das Tech-Startup ison. isonverbindet Prosumer über ein virtuelles Kraftwerk mit den Energiemärkten undermöglicht den flexiblen Einsatz von Solarstrom, Batterien und Wärmepumpen. DasStartup vermarktet den Sonnenstrom von Hausbesitzer*innen, die ein SolarPaketvon LichtBlick erworben haben, künftig an der Strombörse. "Unsere Kund*innen