DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk nach der jährlichen Diabeteskonferenz Ada auf "Buy" mit einem Kursziel von 1450 dänischen Kronen belassen. Die Veranstaltung habe bestätigt, dass das Novo-Mittel Wegovy und demnächst das Konkurrenzprodukt Mounjaro von Eli Lilly im Kampf gegen Fettleibigkeit wohl stark gefragt seien, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mittelfristig sollten sie aber in ihrer Bedeutung von den neuen Medikamenten Cagrisema und Retatrutide abgelöst werden./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 07:06 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 142,7EUR gehandelt.