HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Eine Anhebung des Ausblicks des Nutzfahrzeug-Zulieferers erscheine wahrscheinlich, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einer Unternehmensveranstaltung. Die aktuellen Ziele implizierten einen Umsatzrückgang von acht bis zehn Prozent, was angesichts der aktuellen Entwicklung für das zweite Halbjahr zu pessimistisch sei. Die Aktie sei merklich unterbewertet./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 08:08 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 08:08 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 11,89EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil

Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m