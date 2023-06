Neues Fördermodell für die Bürgerenergie Wie sich Energy Sharing anreizen lässt / Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz von Green Planet Energy und Bündnis Bürgerenergie

Hamburg / Berlin (ots) - Zusammen erneuerbare Energie produzieren - und diese

dann in der Gemeinschaft nutzen: Energy Sharing ist ein Konzept, das Menschen,

die in der Nähe von Wind- und Solarparks leben, die konkrete Teilhabe an der

Energiewende ermöglicht und die Akzeptanz des Erneuerbaren-Ausbaus vor Ort

stärkt. Daneben fördert das von der EU politisch gewollte Modell die regionale

Ökostrom-Nutzung. Damit dies aber auch hierzulande möglich wird, müssen neue

Anreize gesetzt werden - zum Beispiel in Form einer gesetzlichen Förder-Prämie,

die energiewirtschaftliche Aufwände ausgleicht und Verbraucher:innen aktiviert,

an Energy Sharing zu partizipieren.



Das Bündnis Bürgerenergie und die Ökoenergiegenossenschaft Green Planet Energy

haben hierzu eine Kurzstudie beim Analyseinstitut Energy Brainpool in Auftrag

gegeben. Die Untersuchung liefert anhand aufwändiger Strommarkt-Modellierungen

erstmals eine umfassende Datengrundlage dazu, wie eine solche Prämie

ausgestaltet werden könnte.