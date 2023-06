UBS stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Aktien des Bremsenherstellers zählten im Bereich mittelgroßer und kleinerer Unternehmen weiterhin zu einer Auswahlliste von 20 besonders vielversprechenden europäischen Werten, schrieb ein Analystenteam um Bosco Ojeda in einer am Mittwoch vorliegenden Strategiestudie. Wie schon 2022 seien auch 2023 bislang Großunternehmen gefragter - eine Situation, die es so letztmals in den späten 90er Jahren gegeben habe. Dieses Jahr bleibe daher ein interessantes Jahr für Small-Caps. Empfehlenswert seien engagiert gemanagte Qualitätstitel./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 19:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 19:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 68,38EUR gehandelt.



