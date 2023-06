DEVK lockt mit betrieblicher Altersversorgung Fachkräfte an (FOTO)

Köln (ots) - Für neue Mitarbeitende hat der Kölner Versicherer eine neue

Versorgungsordnung etabliert. Sie bietet mehr Flexibilität bei der Altersrente

und umfasst erstmals auch Leistungen der Gesundheitsvorsorge etwa für

Zahnbehandlungen. Erkranken Beschäftigte an Krebs, erhalten sie 20.000 Euro. Mit

diesen Benefits will die DEVK Fachkräfte langfristig ans Unternehmen binden.



Homeoffice, Jobrad und ein Zuschuss zum Deutschlandticket gehören inzwischen zu

den Angeboten, die Fachleute ganz selbstverständlich von ihrem Arbeitgeber

erwarten. Diese Benefits bietet auch die DEVK bereits ihren Mitarbeitenden an.

Um sich positiv vom Markt abzuheben, hat die DEVK deshalb einen anderen Baustein

überarbeitet: die betriebliche Altersversorgung, kurz bAV. Dafür wurde die

bestehende Versorgungsordnung durch eine neue ersetzt.