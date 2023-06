Nur jeder vierte große Online-Shop in Deutschland barrierefrei

Die Organisationen verwiesen auf der Pressekonferenz darauf, dass der Online-Handel nach der EU-Richtlinie zur digitalen Barrierefreiheit in zwei Jahren barrierefrei sein müsse. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, den gesamten Online-Handel für Verbraucherinnen und Verbraucher barrierefrei zu gestalten. In Deutschland wird die Richtlinie durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) umgesetzt. Danach müssen Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen auf digitale Barrierefreiheit prüfen und an die gesetzlichen Vorgaben anpassen./chd/DP/jha

BERLIN (dpa-AFX) - Drei Viertel der meistbesuchten Web-Shops in Deutschland sind nicht barrierefrei. Das ist das Ergebnis einer Studie, die am Mittwoch von Google , der Förderorganisation "Aktion Menschen" und der Stiftung Pfennigparade in Berlin vorgestellt wurde. Von den zum Teil massiven Hürden in den Online-Shops sind viele Menschen betroffen: In Deutschland haben 7,8 Millionen Menschen eine anerkannte Schwerbehinderung, darunter 351 000 Menschen mit Blindheit oder einer Sehbehinderung.

