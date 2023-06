Ask 0,28

Börsianer machen dafür Diskussionen über die Langfristziele verantwortlich - ausgelöst durch eine Studie der Investmentbank Bernstein. Analyst William Woods bezeichnet Zalando darin als "anachronistisch". "Die Aggregatoren im Modehandel sind auch nur moderne Kaufhäuser, und Kaufhäuser sind tot", so Woods. Das Bündeln (lateinisch aggregare) des Geschäfts kleinerer Händler auf einer großen Plattform wird am Markt eigentlich als Chance gesehen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach fast dreiwöchiger Erholung vom Jahrestief sind die Aktien von Zalando am Mittwoch wieder massiv unter Druck geraten. Die Papiere des Onlinehändlers sackten im Tagesverlauf um 8,5 Prozent ab, nachdem sie am Morgen mit 28,11 Euro noch ein Hoch seit Ende Mai erreicht hatten. Nun kosten sie wieder 25,74 Euro.

AKTIE IM FOKUS Zalando wieder unter Druck - Bernstein sät Zweifel an Zielen

