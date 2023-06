FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Mittwoch bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0960 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0951 Dollar festgesetzt.

Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief am Vormittag in engen Bahnen. Neue Konjunkturdaten wurden am Markt lediglich zur Kenntnis genommen. Nach Zahlen der EZB entwickelt sich die Geldmenge im Währungsraum weiter schwach. Während das breit angelegte Aggregat M3 im Mai erneut schwächer wuchs, ging die enger gefasste Geldmenge M1 deutlich zurück. Analysten der Helaba sprachen von einem zweischneidigen Schwert: Auf der einen Seite sei dies positiv für die Inflationsperspektive, auf der anderen Seite mahne die Entwicklung vor zu viel Konjunkturoptimismus.