MOM von iTAC für Anpassungsfähigkeit in der Fertigung / Ganzheitliches Fertigungsmanagementsystem für die Einzel-, Serien- und Massenproduktion

Montabaur (ots) - Software ist der Motor für moderne, digitale

Produktionsabläufe. Um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, gilt es,

Insellösungen und technische Barrieren abzubauen. Gefragt sind durchgängige

Prozesse durch ganzheitliche Fertigungsmanagementsysteme wie die iTAC.MOM.Suite

der iTAC Software AG ( http://www.itacsoftware.com ). Diese modulare Lösung

macht Wertschöpfungsketten in unterschiedlichen Produktionstypen und Branchen in

Echtzeit transparent, planbar und steuerbar. Und das von der Einzel- über die

Serien- bis hin zur Massenfertigung - auch im High-Mix-Low-Volume. Die

Microservice-Architektur ermöglicht die flexible Nutzung und Skalierbarkeit

einzelner Funktionalitäten. Das MES/MOM von iTAC ist somit sowohl für die

Anforderungen in klassischen Industriebereichen als auch in rasant wachsenden

Branchen wie Batterieproduktion ausgelegt.



Der MES/MOM-Spezialist iTAC Software AG ist in diesem Jahr als "Leader" im

Gartner Magic Quadrant für Manufacturing Execution Systems positioniert.* Das im

Markt seit vielen Jahren etablierte Manufacturing Execution System von iTAC

wurde im Jahr 2021 zum Manufacturing Operations Management-System iTAC.MOM.Suite

weiterentwickelt und ermöglicht die Planung, Steuerung und Überwachung von

Produktionsprozessen in Echtzeit.