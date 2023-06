bp investiert 7,5 Mio. Euro in den EV-Ladedienstleister Service4Charger als Teil einer 10-Mio.-Euro-Series-A-Finanzierungsrunde (FOTO)

- Service4Charger bietet intelligente, skalierbare E-Mobilitätskonzepte sowie

eine Full-Service-Umsetzung - inklusive der Planung, Installation, dem Betrieb

sowie der Instandhaltung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV).

- Service4Charger schließt eine Marktlücke, indem es spezialisierte,

qualifizierte Elektroingenieur:innen in Deutschland, einem der am schnellsten

wachsenden Märkte für EV-Ladeinfrastruktur in Europa, zur Verfügung stellt.



bp ventures hat 7,5 Millionen Euro in die Service4Charger GmbH investiert, einen

in Berlin ansässigen Anbieter für die Planung, Installation, den Betrieb sowie

die Instandhaltung von EV-Ladeinfrastruktur. bp ventures führt die

Series-A-Finanzierungsrunde von Service4Charger in Höhe von 10 Mio. Euro an, an

der sich auch der Smart Energy Innovationsfonds mit 2,5 Mio. Euro beteiligt hat.

Der Smart Energy Innovationsfonds ist der Corporate-Venture-Arm von Energie

360°, einem Schweizer Energieversorger, der in Deutschland, Österreich und der

Schweiz in nachhaltige Unternehmen aus dem Energiesektor investiert.