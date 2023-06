BDIU fordert Vereinfachung von Informationspflichten im Inkasso

Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU) sieht

den Vorstoß auf der Verbraucherschutzministerkonferenz für eine Ausweitung der

Informationspflichten bei Inkassoverfahren kritisch. Dennis Stratmann,

Geschäftsführer des BDIU, sagt: "Es ist wichtig, dass Verbraucherinnen und

Verbraucher über ihre Rechte informiert sind. Deshalb gestalten

Inkassodienstleister ihre Schreiben so transparent wie möglich und übermitteln

die notwendigen Informationen in verständlicher Art und Weise. Das schafft einen

Dialog auf Augenhöhe, der Bedingung für die erfolgreiche Vermittlung zwischen

Gläubigern und säumigen Verbrauchern ist." Stratmann betont, dass der Verband

sich in eine entsprechende Debatte konstruktiv einbringen möchte.



In den letzten Jahren sind die Darlegungs- und Informationspflichten für

Inkassounternehmen durch mehrere Gesetze ausgeweitet worden. Demnach müssen die

Inkassodienstleister bereits bei der ersten Geltendmachung einer Forderung

gegenüber einer Privatperson umfangreiche Angaben zu dem Hintergrund der

Forderung machen. Dazu zählen beispielsweise Name oder Firma des Auftraggebers,

der Grund für die Forderung sowie detaillierte Angaben zu den geltend gemachten

Kosten. Auch komplexe juristische Sachverhalte müssen erläutert werden.