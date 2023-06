UBS stuft DEUTSCHE POST AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Selbst im Falle eines mäßigen Schlussquartals dürfte das operative Jahresergebnis (Ebit) näher bei 6,5 Milliarden Euro liegen als bei den 6 Milliarden Euro, die der Logistikkonzern als unteres Ende der Zielspanne ausgegeben habe, schrieb Analyst Cristian Nedelcu. In seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die am 1. August anstehenden Zweitquartalszahlen geht er von einem Ebit von rund 1,6 Milliarden Euro aus./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 10:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 10:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 44,25EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE POST AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m