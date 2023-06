KPMG Bericht 2022 Konsum illegaler Zigaretten europaweit weiter auf Wachstumskurs - Deutschland erlebt wieder Boom bei Fälschungen

Gräfelfing (ots) -



- Der Konsum illegaler Zigaretten wuchs im Jahr 2022 europaweit auf 35,8

Milliarden Stück an - ein Anstieg um 0,7 % im Vergleich zum Vorjahr.

- In Deutschland lag die Gesamtmenge der illegalen Zigaretten bei 1,68

Milliarden Stück und damit auf Vorjahresniveau.

- Jede dritte illegal gehandelte Zigarette in Deutschland war 2022 gefälscht,

was einen Anstieg von circa 71 % im Vergleich zum Vorjahrsanteil darstellt.



Europaweit ist der Konsum illegaler Zigaretten im vierten Jahr in Folge

gewachsen - trotz eines seit Jahren insgesamt rückläufigen Zigarettenkonsums

sowie pandemiebedingter Reisebeschränkungen. Auch in Deutschland gibt es keinen

Grund zur Entwarnung, denn hierzulande ist der Anteil illegaler Zigaretten am

Gesamtkonsum erstmalig seit Pandemiebeginn wieder gestiegen. Auffällig ist zudem

der starke Anstieg des Anteils gefälschter Zigaretten, der u.a. auf eine Zunahme

illegaler Produktionsstätten innerhalb der EU zurückzuführen ist. Insbesondere

in Deutschland erfährt der Konsum von gefälschten Produkten dadurch einen

regelrechten Boom.