Usha Resources beginnt im Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake mit Bohrungen und Arbeiten an einer NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung

Vancouver, British Columbia / 28. Juni 2023 / IRW-Press / – Usha Resources Ltd. („USHA“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0), ein nordamerikanisches Lithiumexplorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass im Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake (das „Projekt“) in Clark County, Nevada, das zu 100 % im Besitz des Unternehmens ist, mit den Bohrarbeiten für das dritte Loch („JP23-02“) begonnen wurde. Die Bohrung JP23-01 wird unmittelbar nach den Aufschließungsarbeiten am Bohrloch und nach der ersten Probenahme aus Loch JP23-02 niedergebracht. Die Löcher JP23‑01 und JP23-02 sind jeweils als Doppelbohrung zu den Löchern JP22-01 und JP22-02 konzipiert und sollen im Zuge des Vortriebs bis zur geplanten Tiefe von 2.000 Fuß eine höhere Bohrlochintegrität im jeweiligen Loch gewährleisten.