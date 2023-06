Der Micro-SCARA von Mecademic jetzt zur Vorbestellung verfügbar

„Wir haben im Mai das frühzeitige Zugangsprogramm zu unserem SCARA-Roboter gestartet. Das Programm umfasste ausgewählte Händler, Integratoren und Endkunden in Nordamerika, Europa und Asien. Wir wissen das Niveau der Anwendungstests und das Feedback dieser ausgewählten Experten sehr zu schätzen", so Philippe Beaulieu, Kaufmännischer Leiter bei Mecademic Inc. Er merkt weiter an: „Wir bereiten uns auf die Massenproduktion vor, um die Vorbestellungen für diesen neuen micro-SCARA-Roboter erfüllen zu können."

Der neueste micro-SCARA-Roboter baut auf dem Erfolg und den Konstruktionsprinzipien seines sechsachsigen Meca500-Roboterarms auf. Mit schnellen Zykluszeiten, Präzision, flexibler Programmierung und Platzoptimierung ist der micro-SCARA hervorragend für die Entwicklung und Fertigung kleiner Komponenten in der Elektronik, Optik, Medizintechnik und vielen anderen Branchen geeignet.

„Im Rahmen des frühzeitigen Zugangsprogramm zum neuen micro-SCARA-Roboter von Mecademic waren wir von seiner Leistung und seinem Design beeindruckt. Wir sind der Meinung, dass die kompakte Größe und Präzision der starken Nachfrage in der Mikroautomation entspricht," so Marcus Frei, CEO von NEXT. robotics. Er fährt fort: „Die Aufnahme des SCARA-Roboters in unser umfassendes Produktportfolio unterstreicht unser Engagement, innovative Lösungen anzubieten."

Besuchen Sie den Stand #B4.302 auf der Automatica, um diese neueste Innovation von Mecademic in Zusammenarbeit mit Next Robotics in Aktion zu sehen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte auf sales@mecademic.com oder füllen Sie unser Vorbestellungsformular aus.

Informationen zu Mecademic

Mecademic ist ein preisgekrönter Roboterdesigner und -hersteller mit Sitz in Montreal, Kanada. Wir stellen die kleinsten, präzisesten und benutzerfreundlichsten Industrieroboterarme der Welt her. Unsere Kunden verlassen sich auf uns, wenn es um die Automatisierung von Präzisionsaufgaben und heiklen Manipulationen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, der Fertigung, der Elektronik, der Schmuckindustrie und anderen Branchen geht. Erfahren Sie mehr über uns.

