Verkaufspläne beflügeln Elmos - Analyst optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den von Elmos Semiconductor geplanten Verkauf der Wafer-Produktion haben die Anleger zur Wochenmitte begrüßt. Nachdem am Vortag die bei etwas über 64 Euro verlaufende 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend gehalten hatte, legten die Aktien des Halbleiterkonzerns am Mittwochmittag um 6,6 Prozent auf 69,40 Euro zu. Damit festigten sie den ersten Platz im Nebenwerteindex SDax .

Elmos will die Fertigung von Ausgangsmaterial für die Chipproduktion (Wafer) in Dortmund an den US-Konzern Littelfuse verkaufen. Elmos wird damit ein Unternehmen ohne eigene Produktionsstätte und will sich stärker auf Entwicklung und Tests konzentrieren.