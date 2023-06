Mit den Reformvorschlägen für die Zahlungsdienste-Richtlinie (PSD3) solle sichergestellt werden, dass der EU-Finanzsektor in der Lage ist, sich an den fortschreitenden digitalen Wandel und die damit verbundenen Risiken und Chancen anzupassen, erklärte die EU-Kommission. Dies solle insbesondere den Verbrauchern zugutekommen./red/DP/stw

Elektronische Zahlungen in der EU haben Kommissionsangaben zufolge in den vergangenen Jahren stetig zugenommen und 2021 einen Wert von 240 Billionen Euro erreicht (2017: 184,2 Billionen Euro). Dabei sind neue Anbieter, die sich digitale Technologien zunutze machen, in den Markt eingetreten. Gleichzeitig entstanden auch komplexere Arten von Betrug.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Menschen in der EU sollen künftig einfacher an Bargeld kommen - gleichzeitig sollen Online-Zahlungen sicherer werden. Das sehen am Mittwoch in Brüssel vorgelegte Vorschläge der EU-Kommission vor. Sie will etwa, dass Einzelhändler Scheine und Münzen ausgeben können, ohne dass Verbraucher etwas kaufen. Zudem sollen die Transparenzvorschriften etwa für Geldautomatengebühren verschärft werden.

EU-Bürger sollen an Supermarktkasse leichter an Bargeld kommen

