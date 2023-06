VicOne meldet in den USA sechs neue Patente im Bereich Automotive-Cybersecurity an (FOTO)

DALLAS (USA)/TAIPEI (Taiwan) (ots) - Die zum Patent angemeldeten VicOne

Cybersicherheitstechniken sichern den gesamten Lebenszyklus der

Fahrzeugentwicklung ab



VicOne (https://vicone.com) , ein führender Anbieter von

Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie, gab heute bekannt, dass das

Unternehmen sechs neue Patentanmeldungen beim USPTO (United States Patent

Office) eingereicht hat. Alle Anmeldungen beziehen sich auf Anwendungen aus

VicOnes Portfolio an Cybersicherheitslösungen, die Erstausrüster (OEMs) und

Tier-1-Zulieferer der Automobilbranche weltweit bei der Verteidigung gegen

Cyberbedrohungen sowie bei der Einhaltung neuer Sicherheitsvorschriften

unterstützen:





- "Automotive Virtual Patch Framework" : Dieses mehrschichtige Framework basiertauf der EEA sowie der Analyse von Angriffswegen und -methoden, um einenumfassenden virtuellen Patch-Schutz für Schwachstellen in Fahrzeugen zubieten. Diese Fähigkeit ist der Schlüssel, um Hacker an ihren Versuchen zuhindern, die typischen Zeitfenster für die Implementierung vonFirmware-Updates zur Behebung von Schwachstellen für schadhafte Zweckeauszunutzen.- "Analysis and Prioritization of Vulnerabilities of Connected Vehicles" :Hierbei handelt es sich um eine sowohl statische als auch dynamische, hybrideMethode zum Scannen und Priorisieren von Cyberschwachstellen in Fahrzeugen.Sie soll Automobil-OEMs helfen, Schwachstellen effizienter und effektiver zuentdecken und zu beheben, indem der entstehende Schaden auf der Grundlageverschiedener Parameter wie Systemkontext, Nutzungsverhalten undBedrohungslage (Threat Intelligence) definiert wird.- "Zero FP Framework" - Diese Patentanmeldung beschreibt ein dezentrales,mehrschichtiges Verteidigungssystem für die präzise Erkennung und Vermeidungvon Fehlalarmen (FP- false positive) in vernetzten Fahrzeugen. PerformanceProbleme werden isoliert und auf Verbindungen zu Cyberangriffen untersucht,bevor die Sicherheitsinformationen in die Cloud übertragen werden.- "A Method or System to Detect Supply Chain Attacks by Sensing the Changes ofApplications with the Performed Behaviors in Virtual Environment" : DieseMethode zur Analyse des Anwendungsverhaltens ermöglicht die Korrelationähnlicher Verhaltensweisen und die Unterscheidung verdächtigerVerhaltensweisen innerhalb einer Anwendung. Gegenmaßnahmen sind etwa das aufWindows "Sandbox"-Verfahren basierende Scannen der von Lieferantenentwickelten Lösungen vor dem Versand. Die Methode nutzt Deep Learning, umSandbox-Protokolle in Vektorform umzuwandeln.- "Detection and Filtering of Abnormal Sensor Data for Object Detection in