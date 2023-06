Sunrate schließt Finanzierungsrunde der Serie D-1 mit Prosperity7 Ventures als führendem investor ab

SINGAPUR, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ -- SUNRATE, eine intelligente globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform gab heute bekannt, dass Prosperity7 Ventures, der diversifizierte Wachstumsfonds unter dem Dach von Aramco Ventures, in seiner letzten D-1-Finanzierungsrunde eine Investition in das Unternehmen getätigt hat.

Laut FXC Intelligence wird erwartet, dass der globale Markt für grenzüberschreitende Zahlungen von B2B ein Volumen von $56,1 Trillionen bis zum Jahr 2030 erreichen wird. SUNRATE ist dazu bereit von diesem riesigen Marktpotenzial zu profitieren. SUNRATE beabsichtigt, die Mittel dazu einzusetzen, weitere Expansionspläne voranzubringen und strategische Investitionen zu tätigen, um SUNRATE'S hochmoderne Produkte und Dienstleistungen wie internationale Zahlungen und globale Inkassodienste weiter zu vertiefen, um seine Position als führende grenzüberschreitende B2B-Zahlungsplattform in Schwellenländern zu stärken.

Vor kurzem gab SUNRATE außerdem bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich die Lizenz für Capital Markets Services („CMS") von der Monetary Authority of Singapore („MAS") erhalten hat. SUNRATE ist eines der wenigen Unternehmen in Singapur, das ebenso eine Lizenz als Major Payment Institution (MPI) (größere Zahlungsdienstleister) von der MAS für den Account Issuance Service (Eröffnung von Konten), Domestic Money Transfer Service (Geldüberweisungsdienste im Inland), Cross-border Money Transfer Service (grenzüberschreitende Geldüberweisungsdienste), Merchant Acquisition Service (Händlerakquisitionsdienste), und E-money Issuance Service (Ausgabe von elektronischem Geld) zusätzlich zur CMS-Lizenz hat.

Herr Paul Meng, Mitbegründer von SUNRATE, sagte: „In diesem schwierigen makroökonomischen Umfeld ist das Vorhandensein von neuen und bestehenden renommierten Investoren, die in SUNRATE investieren, ist ein Beweis für unser nachhaltiges Wachstum und die nachgewiesenen Fähigkeiten. Die Investitionen von Prosperity7 Ventures versetzen uns in eine großartige Position, um unser Wachstum zu beschleunigen und die ständig steigende Nachfrage nach unserer branchenführenden Lösung für den grenzüberschreitenden B2B-Zahlungsverkehr in den Schwellenländern zu befriedigen, wobei wir planen, auch andere Schwellenländer wie den Nahen Osten zu erschließen."