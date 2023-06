BERLIN (dpa-AFX) - Chinas Kreditangebote an afrikanische Länder sind häufig teurer als ähnliche Angebote aus dem Westen. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor. Demnach liegen die Zinssätze bei chinesischen Krediten im Schnitt bei 2,7 Prozent, bei bilateralen, zumeist westlichen Gebern hingegen bei durchschnittlich 1,4 Prozent. Zudem seien die Laufzeiten der chinesischen Kredite kürzer als die westlicher. Westliche Kredite seien für die wirtschaftliche Entwicklung der Länder günstiger, aber wegen Auflagen weniger attraktiv.

Chinesisches Geld fließe häufiger in Staaten mit weniger entwickelten demokratischen Strukturen. Die höheren Zinsen würden diese Länder in Kauf nehmen, um die Auflagen westlicher oder multilateraler Geber bezüglich Korruptionsbekämpfung zu umgehen, heißt es in der Studie. "Die chinesische Kreditvergabe an afrikanische Länder steht somit im Wettbewerb zur westlichen Entwicklungspolitik", erklärte Lorenz Meister, wissenschaftlicher Mitarbeiter am DIW.