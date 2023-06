Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die Suche nach einer Anstellung im Gesundheitsbereich, diewirklich zu einem passt, stellt viele Bewerber immer wieder vorHerausforderungen. Um diese schwierige Ausgangslage zu entschärfen, hat sich dasTeam von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING rund um Geschäftsführer DirkBachmann auf die Mitarbeitergewinnung im Gesundheitswesen spezialisiert. Miterprobten Strategien bringen sie qualifizierte Kandidaten mit attraktivenArbeitgebern zusammen. Wie einfach die Jobsuche im Gesundheitswesen mit derHilfe von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING sein kann, erfahren Sie imFolgenden.Der demografische Wandel in westlichen Industrienationen führt notgedrungen zueinem wachsenden Bedarf an medizinischen Dienstleistungen bei einer gleichzeitigsinkenden Zahl von Ärzten und anderem Personal im Gesundheitswesen. In der Folgehaben medizinische Fachkräfte immer mehr Aufgaben in derselben Zeit zubewältigen und leiden oft unter hohem Zeitdruck. Dies macht eine Jobsuche nebender kräftezehrenden Arbeit für viele Ärzte, kaufmännische Leiter oderPflegekräfte fast unmöglich. Die Personalberatungsagentur und KarriereplattformFIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING unter Geschäftsführer Dirk Bachmann hatsich darum vor mehr als zehn Jahren auf die Personalvermittlung für Kliniken,Reha-Zentren und medizinischen Versorgungszentren spezialisiert.Das Team aus Personalvermittlern kennt den Arbeitsmarkt im Gesundheitswesendamit genau und verfügt über ein weitverzweigtes Netzwerk, wodurch es schnellund flexibel auf offene Stellen reagieren und Kandidaten zielsicher an ihrenWunscharbeitgeber vermitteln kann. Gemeinsam hat es sich das Team daher zurAufgabe gemacht, qualifizierte Bewerber mit attraktiven Arbeitgebern aus demGesundheitsbereich zusammenzuführen. Das schließt Ärzte, Therapeuten undPflegeführungskräfte ebenso mit ein wie kaufmännische Leiter oderGeschäftsführer. Wie Bewerber im Gesundheitswesen mit der Hilfe der Experten vonFIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING mit minimalem Aufwand maximale Ergebnissebei der Jobsuche erzielen, haben die Experten im Folgenden zusammengefasst.1. Zeitliche Erleichterung und VorauswahlFür Fach- und Führungskräfte in der Gesundheitsbranche gestaltet sich derArbeitsalltag außerordentlich kräftezehrend - sowohl physisch als auchpsychisch. Neben einem großen Zeitdruck haben alle Beteiligten mit personellenEngpässen und einem hohen Grad an Verantwortung zu kämpfen. In dieser Situationbleibt kaum Zeit für eine ausführliche Jobsuche.Hinzu kommt, dass die Gesundheitsbranche generell von Traditionen geprägt ist.Nicht selten sind daher auch etwaige Stellenanzeigen nach diesen alten Mustern