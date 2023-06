Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Max Grinda und Felix Hahnewald sind die Geschäftsführer von FMRecruiting® und haben sich der Aufgabe verschrieben, Pflegeunternehmen beimGenerieren qualifizierter Mitarbeiter zu unterstützen. Hier erfahren Sie, wiedie Pflegebranche wieder deutlich mehr Erfolg bei der Mitarbeitersuche hat.Der Fachkräftemangel in der Pflege nimmt immer drastischere Ausmaße an: Invielen Einrichtungen werden ganze Stationen geschlossen. Die bestehendeBelegschaft ächzt unter der enormen Belastung und die Pflegequalität leidet alsKonsequenz. Ein Ende der Misere ist zudem nicht in Sicht. Zwar investieren diemeisten Arbeitgeber durchaus viel Zeit und Geld, um neue Mitarbeiter zugewinnen. Ihre Bemühungen verlaufen jedoch allzu oft ins Leere, wie Max Grindaund Felix Hahnewald bestätigen. Die Geschäftsführer der FM Recruiting erklären:"Wenn ein Pflegeunternehmen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werdenmöchte, muss es umdenken. Noch immer machen Betriebe gravierende Fehler beiihrer Mitarbeitergewinnung. Sie können fatale Auswirkungen haben, wie letztlichauch der Fachkräftemangel zeigt", bestätigt Max Grinda von FM Recruiting.Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Felix Hahnewald unterstützt er Betriebeaus der Pflege dabei, qualifizierte Bewerbungen zu generieren und so demFachkräftemangel zu trotzen. Sie wissen damit um die Herausforderungen desMarktes. Sie kennen aber auch die Lösung: Wie Pflegebetriebe wieder mehrBewerbungen erhalten, hat Max Grinda im Folgenden zusammengefasst.1. Ansprechende und klare Stellenanzeigen veröffentlichenWer potenzielle Bewerber überzeugen möchte, muss in erster Linie auf klare undansprechende Stellenanzeigen setzen. Dabei sollten die Ausschreibungen alleInformationen zu etwaigen Anforderungen und den künftigen Tätigkeiten imBetrieb, aber auch zu Entwicklungsmöglichkeiten umfassen. Außerdem ist esessenziell, die Vorteile der Position als auch die im Unternehmen gelebte Kulturzu betonen, um das Vertrauen der Zielgruppe zu gewinnen.2. Online-Plattformen aktiv nutzenWichtig ist, seine Stellenausschreibungen möglichst weitläufig zu verbreiten.Heute besonders wirkungsvoll sind dabei relevante Online-Plattformen. Hierkönnen Pflegeunternehmen ihre Stellenanzeigen gezielt platzieren und ihreReichweite erhöhen. Je nach Portal lässt sich dabei eine andere Zielgruppeerreichen. Während sich auf allgemeinen Jobportalen wie Indeed, StepStone oderMonster grundsätzlich Menschen aus jeder Branche finden, versprechenspezialisierte Jobportale für die Gesundheits- und Pflegebranche, wieMedizinjobs.com oder Care.com den Kontakt zu Fachleuten des Bereichs. Darüber