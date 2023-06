Essen (ots) -



- CO2-Fußabdruck in 2022 um 4 % verringert

- Erneuerbare-Energien-Quote von 42,9 % auf 73 % gesteigert

- Netto-Null CO2-Emissionen bis 2030 geplant

- Monatliche Verbrauchsinformation für über 1,7 Mio. Nutzer aktiviert



Der Immobiliendienstleister ista veröffentlicht seinen Fortschrittsbericht

2022/23 und zeigt: Die kontinuierliche Verbesserung bei den Umweltkennzahlen

lassen das Net-Zero-Ziel 2030 näher rücken. Dafür hat das Unternehmen konsequent

Maßnahmen ergriffen. Um bis 2030 eine Netto-Null bei den CO2-Emissionen zu

erreichen, wird ista die Fahrzeugflotte vollständig auf E-Mobilität umstellen

und ausschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen für die selbst verwalteten

Gebäude beziehen. Ein Video-First-Ansatz und der Verzicht auf Inlandsflüge

gelten bereits seit Längerem.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im neuen Fortschrittsbericht wird die positive Entwicklung deutlich: ista konntelaut Fortschrittsbericht den CO2-Fußabdruck 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 294Tonnen auf 7.261 Tonnen reduzieren. Gleichzeitig stieg die Quote an erneuerbarenEnergien in den Liegenschaften von 42,9 auf 73 Prozent. "Wir haben uns alsUnternehmen ehrgeizige Ziele gesetzt und sind auf einem guten Weg, sie zuerreichen", sagt Hagen Lessing, CEO ista. "Es reicht uns jedoch nicht, nurunseren eigenen CO2-Fußabdruck auf Null zu bringen: Als Immobiliendienstleistersehen wir uns auch in der Verantwortung, im Gebäudesektor zur Reduzierung desCO2-Ausstoßes beizutragen. Dabei setzen wir unter anderem auf smarte digitaleLösungen, die Vermietern und Nutzern helfen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."Gestiegene Funkquote bei den ZählernPer Funk fernauslesbare Zähler reduzieren die Zahl der nötigen Autofahrten undbereiten die Grundlage für unterjährige Verbrauchsinformationen. Für das Jahr2022 lag die Funkquote bei 48,1 Prozent - das ist eine Steigerung um fünfProzentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.Smarte Lösungen helfen bei der CO2-EinsparungVermieter:innen und Immobilienverwaltungen bietet ista mit dem ESG-Manager(Environmental, Social, Governance) eine Lösung, mit der sich Daten effizientmanagen lassen. Das Tool erfasst Energieverbräuche, CO2-Emissionen und damitverbundene Kosten. Die App EcoTrend informiert Bewohner:innen einer Immobilieüber den monatlichen Verbrauch an Wärme und Warmwasser und erfüllt damit dieAnforderung der aktuellen Heizkostenverordnung (HKVO) zur monatlichenVerbrauchsinformation. Vermieter:innen melden die Bewohner dafür einfach im istaWebportal an. Seit Anfang 2022 wurde EcoTrend bereits für über 1,7 MillionenNutzer aktiviert. Der Service MinuteView unterstützt beim Energiemanagement vonGewerbeimmobilien wie Bürogebäuden, Einkaufszentren oder Gewerbeparks. Das