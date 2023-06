Greenback bleibt am Drücker

Fliegt jetzt der Deckel? Der US-Dollar hat in den letzten Handelstagen seine Rally weiter vorangetrieben. Eine womöglich ganz entscheidende Zone gerät nun unter Druck.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu USD/JPY vom 26.06. hieß es unter anderem „[…] In der aktuellen Phase hat der US-Dollar das Momentum auf seiner Seite. Der Ausbruch über die 137,8 JPY und die anschließende Bestätigung des Ausbruchsniveaus wirken noch nach. Derzeit steht der Bereich um 142+ JPY im Fokus. Sollte sich der Ausbruch manifestieren, könnte es dem US-Dollar sogar gelingen, die Bewegung bis in Richtung 145 JPY auszudehnen. Selbst ein Durchmarsch in Richtung 150 JPY scheint nicht völlig ausgeschlossen. Mit Blick auf die Unterseite gilt: Die Bewegung ist stark überkauft und verlangt „eigentlich“ nach einer Konsolidierung. Solange sich etwaige Rücksetzer jedoch oberhalb von 137,8 JPY abspielen, ist alles im grünen Bereich. Ein Rücksetzer unter die 137,8 JPY würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen.“

Der US-Dollar hat sein Momentum beibehalten bzw. ausgebaut. Der Greenback strebt gegenwärtig mit großer Vehemenz in Richtung 145 JPY. Die zuletzt noch thematisierte Widerstandszone um 142+ JPY wurde überschritten.

Gelingt dem US-Dollar der nächste Coup? Ein Ausbruch über die 145 JPY würde den Weg in Richtung 150 JPY ebnen. Bei einem Ausbruch über die 150 JPY würden wiederum die Karten auf der Oberseite neu gemischt werden.

Kurzum. Über mangelte Spannung kann man sich aktuell nicht beklagen. Der US-Dollar haussiert gegen den Yen und nimmt dabei die nächsten Widerstände ins Visier. Die Bewegung ist weiterhin überkauft. Mögliche Gewinnmitnahmen sollten daher nicht überraschen. Im besten Fall bleiben diese auf 142+ JPY begrenzt. Selbst ein Rücksetzer auf die 137,8 JPY wäre aus bullischer Sicht noch zu tolerieren. Nur darunter gehen, sollte es dann nicht.