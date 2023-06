Sysdig verkündet Partnerschaft mit Kubermatic

San Francisco (ots) - Sysdig Inc. (https://sysdig.com/) , ein führender Anbieter

von Cloud- und Containersicherheit, geht eine neue Partnerschaft mit Kubermatic

ein. Das in Deutschland ansässige Unternehmen ist ein führender Anbieter im

Bereich Multi-Cloud Management und unterstützt IT-Teams auf der ganzen Welt bei

der Automatisierung ihrer Infrastruktur, insbesondere durch den Einsatz von

Cloud-nativen Lösungen. Kubermatic hat eine Kubernetes-Plattform entwickelt, mit

dem Kunden ihre Multi-Cloud-, Edge-Computing- und On-Prem-Umgebungen vollständig

automatisieren können.



Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich Kubermatic schnell zu einem national wie

international gefragten Unternehmen entwickelt und beschäftigt heute über 70

Mitarbeiter in mehr als 23 verschiedenen Ländern. Die von Kubermatic entwickelte

Open-Source-Software Kubermatic-Kubernetes-Plattform (KKP) ist CNCF-zertifiziert

und ermöglicht es Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle zu skalieren und bestehende

IT-Infrastruktur zu modernisieren. Zu den Kunden von Kubermatic gehören namhafte

multinationale und mittelständische Unternehmen wie Allianz, Cube, T-Systems,

Bosch, Lufthansa, DialogData und Siemens.