Traction Uranium und Forum Energy Metals schließen geophysikalische Flugvermessung beim Projekt Grease River im Athabasca Basin ab

Geophysikalische Flugvermessung zur Unterstützung von strukturellen Kartierungen sowie zur Definierung vielversprechender Bohrziele für das Projekt Grease River in Athabasca Basin in Saskatchewan

28. Juni 2023 – Calgary (Alberta) / IRW-Press / – Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) und Forum Energy Metals Corp. (TSX-V: FMC; OTCQB: FDCFF) („Forum“) freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine magnetische, elektromagnetische (EM) und radiometrische Flugvermessung beim sich zu 100 % im Besitz von Forum befindlichen Projekt Grease River, das am nördlichen Rand des Athabasca Basin in Saskatchewan liegt, abgeschlossen haben. Insgesamt wurden 1.353 Linienkilometer in einem Abstand von 100 Metern mit einem eigens von New Resolution Geophysics entwickelten Xcite Time Domain Electromagnetic System untersucht. Die Untersuchung wurde auf den gesamten Grease River-Claims mit einer Gesamtfläche von 10.528 Hektar entlang der Grease River Scherzone (Abbildung 1) durchgeführt. Die Daten werden innerhalb von sechs Wochen von der Axiom Exploration Group erwartet und werden für Folgeexplorationen evaluiert werden.

Abb. 1: Standort des Projekts Grease River im Norden von Saskatchewan, in der Nähe der Gemeinde Fond-du-Lac. Die gestrichelte Linie ist die Scherzone Grease River.

Traction hat mit Forum ein Optionsabkommen unterzeichnet, dem zufolge Traction berechtigt ist, eine 51-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet zu erwerben, indem es insgesamt 250.000 $ zahlt, insgesamt 1.625.000 Stammaktien ausgibt und bis 31. Dezember 2025 Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 3 Millionen $ im Konzessionsgebiet leistet. Forum fungiert während dieses ersten Optionszeitraums als Betreiber. Traction hat außerdem die Option, durch Barzahlungen in Höhe von 1,7 Millionen $, Aktienzahlungen in Höhe von 5,5 Millionen $ und Explorationsausgaben in Höhe von 6 Millionen $ bis 31. Dezember 2028 eine Beteiligung von bis zu 100 % am Projekt zu erwerben. Forum würde eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2 % und Meilensteinzahlungen in Höhe von 8 Millionen $ einbehalten (siehe Pressemitteilung vom 7. Februar 2023).