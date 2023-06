Das 18. CISMEF dient als Plattform für Kommunikation, Austausch und Zusammenarbeit für KMU weltweit

GUANGZHOU, China, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 27. Juni 2023, dem siebten Tag der Kleinst-, Klein- und mittleren Unternehmen ("Micro-, Small, and Medium-sized Enterprises Day") der Vereinten Nationen, wurden in Guangzhou City die 18. China International Small and Medium Enterprises Fair (CISMEF) und der zweite SME International Cooperation Summit (SMEICS) eröffnet.

Beleuchtungshersteller aus Zhongshan City in der Provinz Guangdong genießen weltweites Ansehen. Ein innovatives Unternehmen aus Zhongshan hat flimmerfreie Leuchten für die Augenpflege auf den Markt gebracht. Derzeit ist die Funktion der Flimmerfreiheit bei den meisten LEDs noch nicht möglich, wie der Gründer der Guangdong Bolangte Lighting Technology Co., Ltd. anmerkte. Dennoch ist Bolangte durch die Forschung und Entwicklung von Chips zum ersten Hersteller flimmerfreier, augenschonender Leuchten in China avanciert.

Da die Roboterindustrie von China rasant voranschreitet, haben viele Robotikunternehmen an der Veranstaltung teilgenommen. Sevnce Robotics Co., Ltd. hat in der Chongqing Exhibition Zone vierbeinige Roboter und fahrbare Patrouillenroboter vorgestellt, die beide explosionsgeschützt und für chemische Zwecke konzipiert sind.

China ist als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach wie vor attraktiv für ausländische Investoren. Die diesjährige CISMEF hat viele Unternehmen aus dem Ausland angezogen. Die im Jahr 1977 gegründete Capital Rice Co., Ltd. ist ein weltbekannter Reisexporteur aus Thailand. Es stellt den Mighty Elephant Thai Jasmine Rice vor, der in der Provinz Ubon Ratchathani, dem goldenen Anbaugebiet für Jasmin-Reis, hergestellt wird.

Darüber hinaus findet vom 26. bis 30. Juni das Hauptforum der SMEICS statt, das von einem Parallelforum, sechs Unterforen und sechs thematischen Veranstaltungen begleitet wird. Die Veranstaltung wird es globalen KKMU erleichtern, ihre Entwicklungserfahrungen gründlich zu diskutieren, zu erforschen und auszutauschen, und sie wird als Kooperationsplattform dienen.

